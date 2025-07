Europei BMX Francesca Cingolani chiude quinta nell’Under 23

Nella penultima giornata dei Campionati Europei di BMX a Valmiera, l’Italia registra una prestazione di grande rilievo grazie a Francesca Cingolani, che conquista un’ottima quinta posizione tra le Under 23. La giovane atleta dimostra tutto il suo talento e determinazione, qualificandosi per la finale e dando speranze per il futuro. Il nostro team aspetta con entusiasmo le ultime gare di domani, sperando in ulteriori successi.

La penultima giornata dei campionati europei di BMX Racing, competizione in corso di svolgimento a Valmiera in Lettonia, non regala medaglie alla spedizione italiana. La rassegna continentale si chiuderà con le gare in programma domani. Il miglior risultato odierno porta la firma di Francesca Cingolani che ha il merito di qualificarsi per la finale nella categoria Under 23 e conclude la sua prova con un’eccellente quinta posizione in 37.657. Esordio amaro per Federico Pasa nella categoria Junior. L’azzurro esce negli ottavi di final e a causa di una caduta che ne frena la corsa quando si trova in seconda posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it