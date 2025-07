Rugby l’Italia è molle e il Sudafrica domina in inferiorità numerica

Nel cuore di Port Elizabeth, si è appena conclusa un’altra intensa sfida tra Italia e Sudafrica, due squadre che hanno dato tutto sul campo. Nonostante la resistenza degli azzurri contro i campioni del mondo, il dominio dei padroni di casa si è fatto sentire, soprattutto in inferiorità numerica. La partita ha regalato emozioni e spettacolo, dimostrando ancora una volta quanto il rugby sia uno sport di passione e determinazione. E ora, scopriamo insieme come è andata…

Si è appena conclusa a Port Elizabeth l’ultima partita della stagione dell’Italia del rugby che sfidava i campioni del mondo e padroni di casa del Sudafrica. Era il secondo test consecutivo contro gli Springboks. Ecco come è andata. Pronti, via e Rassie Erasmus si inventa l’ennesima follia. Calcio d’avvio sudafricano preso al volo dopo un metro da un giocatore di casa e mischia regalata agli azzurri. Ma Sudafrica subito aggressivo, ma la prima chance non va fino in fondo. Ma dopo otto buoni minuti degli azzurri fiammata dei padroni di casa, palla a Grant Williams che va fino in fondo per il 5-0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, l’Italia è molle e il Sudafrica domina in inferiorità numerica

In questa notizia si parla di: sudafrica - rugby - italia - molle

Rugby, Italia in raduno a L’Aquila in vista dei Test Match estivi in Namibia e Sudafrica - L’Italia del rugby si prepara con entusiasmo per il Tour Estivo 2025, un appuntamento imperdibile che metterà alla prova gli azzurri in Namibia e Sudafrica.

Rugby, l’Italia è molle e il Sudafrica domina in inferiorità numerica; Rugby Italia-Sudafrica, cultura e aziende italiane; Sei Nazioni 2025: l’Italia regge un tempo, poi si spegne ed è solo Inghilterra.

LIVE BLOG! Sudafrica-Italia: diretta scritta ed aggiornamenti in tempo reale di questa sfida dei test match estivi - 24 gli Azzurri continuano nei loro test match. Da eurosport.it

Rugby, l’Italia sfida di nuovo un Sudafrica che non vuole fare sconti - Ultimo impegno della stagione per l’Italia del rugby, che al Nelson Mandela Bay Stadium di Port Elizabeth affronterà sabato, con fischio d’inizio alle 17. Scrive informazione.it