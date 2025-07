Inter U23 svelato il nuovo nome per la porta Sarà lui il vice di Calligaris | accordo annuale con opzione

L’Inter U23 si prepara alla nuova stagione con un colpo di scena: Riccardo Melgrati, portiere classe 1994, è il nuovo vice di Alessandro Calligaris. Un accordo annuale con opzione che promette di rafforzare la rosa e garantire maggiore competitività. La scelta di Melgrati, annunciata dal noto giornalista Gianluigi Longari, segna un passo importante nel progetto giovani dei nerazzurri. La stagione 2025-2026 si preannuncia ricca di sfide e novità, e lui sarà pronto a fare la differenza.

L'Inter U23 ha ufficializzato un nuovo arrivo in vista della stagione 2025-2026, con il portiere Riccardo Melgrati scelto come vice di Alessandro Calligaris. La notizia arriva direttamente dal tweet di Gianluigi Longari, che ha fornito i dettagli della trattativa. Melgrati, è un classe 1994, è stato selezionato per ricoprire il ruolo di secondo portiere della squadra U23 dopo una carriera nelle categorie inferiori. L'estremo difensore ha firmato un accordo annuale con l'Inter, con l'opzione di prolungamento che dipenderà dalle sue prestazioni durante la stagione.

