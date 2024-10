Terzotemponapoli.com - Napoli capolista all’esame Milan: il big match del ‘Meazza’ visto dai bookmakers

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ildi Antonio Conte, che si appresta ad affrontare un ciclo di impegni durissimo– Un’unica sconfitta, la batosta subita a Verona all’esordio, un pari in casa della Juventus e ben sette vittorie complessive. Questo è l’impressionante rendimento in campionato deldi Antonio Conte, che si appresta ad affrontare un ciclo di impegni durissimo, nel quale dovrà difendere il primato in diversi scontri diretti con le principali concorrenti al titolo. La prima tappa è ao, nel turno infrasettimanale, dove ad attenderlo c’è la compagine di Paulo Fonseca, pronta a tornare in campo dopo la ‘pausa’ dell’ultimo weekend dovuta al rinvio della partita con il Bologna. Per i bookies, sono proprio i padroni di casa a partire favoriti in questo attesissimo incrocio.