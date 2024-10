Napoli, ali tagliate e senza acqua e cibo: salvato il pappagallino dei numeri del Lotto (Di lunedì 28 ottobre 2024) È stato denunciato e sanzionato il titolare del pappagallino che prendeva e offriva i numeri del Lotto ai clienti in cambio di denaro. Napoli, ali tagliate e senza acqua e senza cibo: salvato il pappagallino dei numeri del Lotto L’uomo è stato fermato dagli agenti della U.O. Investigativa/Ambientale, impegnati in attività di prevenzione sul maltrattamento degli L'articolo Napoli, ali tagliate e senza acqua e cibo: salvato il pappagallino dei numeri del Lotto Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Napoli, ali tagliate e senza acqua e cibo: salvato il pappagallino dei numeri del Lotto Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) È stato denunciato e sanzionato il titolare delche prendeva e offriva idelai clienti in cambio di denaro., aliildeidelL’uomo è stato fermato dagli agenti della U.O. Investigativa/Ambientale, impegnati in attività di prevenzione sul maltrattamento degli L'articolo, aliildeidelTeleclubitalia.

Napoli, ali tagliate e senza acqua e cibo: salvato il pappagallino dei numeri del Lotto

