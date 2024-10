Lapresse.it - Napoli, al via processo a 43 disoccupati: corteo contro il Ddl Sicurezza

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Oltre seicento manifestanti appartenenti, tra le altre sigle, al Cobas, al Movimento7 novembre, al Comitato Vele di Scampia, hanno ‘accompagnato’ simbolicamente, per la prima udienza nell’aula bunker del carcere di Poggioreale, a, i 43sottoper nove manifestazioni per il lavoro avvenute tra dicembre 2022 e 24 marzo 2023. Gridati sloganil Ddl: “Tentano di intimidirci dopo anni di lotte per un lavoro giustamente retribuito ma non ci fermeranno”.