Mangia e dimagrisce nonostante le sue porzioni di cibo siano sempre uguali: il cane Harlow preoccupa i suoi proprietari che alla fine scoprono la (rarissima) causa (Di lunedì 28 ottobre 2024) I dodicimila che lo seguono su Instagram (@thisweimlife) lo avranno certamente notato: Harlow, un bracco di Weimaraner bellissimo e vivace, ha improvvisamente cominciato a perdere peso. Non che non Mangiasse, anzi, le sue sono sempre state porzioni molto abbondanti. sempre più debole a causa di una perdita di peso davvero massiccia, dopo diverse visite e vari tentativi di diagnosi, i veterinari sono arrivata alla verità : enterite neutrofila cronica Ce-Ibd. Cos’è? Una malattia infiammatoria intestinale molto rara, i cui sintomi più comuni sono il vomito, la diarrea e la perdita di peso. Nel caso specifico, ad Harlow è stata diagnosticata una sensibilità estrema alle proteine animali. Scrive La Stampa che “mentre molti cani affetti da questa condizione possono tollerare proteine idrolizzate, Harlow mostrava reazioni avverse persino a queste. Ilfattoquotidiano.it - Mangia e dimagrisce nonostante le sue porzioni di cibo siano sempre uguali: il cane Harlow preoccupa i suoi proprietari che alla fine scoprono la (rarissima) causa Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) I dodicimila che lo seguono su Instagram (@thisweimlife) lo avranno certamente notato:, un bracco di Weimaraner bellissimo e vivace, ha improvvisamente cominciato a perdere peso. Non che nonsse, anzi, le sue sonostatemolto abbondanti.più debole adi una perdita di peso davvero massiccia, dopo diverse visite e vari tentativi di diagnosi, i veterinari sono arrivataverità : enterite neutrofila cronica Ce-Ibd. Cos’è? Una malattia infiammatoria intestinale molto rara, i cui sintomi più comuni sono il vomito, la diarrea e la perdita di peso. Nel caso specifico, adè stata diagnosticata una sensibilità estrema alle proteine animali. Scrive La Stampa che “mentre molti cani affetti da questa condizione possono tollerare proteine idrolizzate,mostrava reazioni avverse persino a queste.

Mangia e dimagrisce nonostante le sue porzioni di cibo siano sempre uguali: il cane Harlow preoccupa i suoi proprietari che alla fine scoprono la (rarissima) causa

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Ho provato l’Ozempic, ma non ha funzionato “. Inizia con questa confessione inaspettata il lungo sfogo di James Corden, l’attore e conduttore del celebre “ The Late Late Show “. In una puntata del su ... (ilfattoquotidiano.it)

Cioè faccio le stesse cose di prima, non faccio sport, e mangio meno, o con meno calorie. Normalmente in questi casi scatta l’effetto yoyo: si dimagrisce un po’, e non appena si allenta la ... (msn.com)

Dimagrire e perdere peso non sono sinonimi ... e soprattutto quello muscolare. In pratica, quando si mangia meno, il muscolo tende inevitabilmente ad impoverirsi e rimpicciolirsi. Si tratta di una ... (my-personaltrainer.it)