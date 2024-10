Ilnapolista.it - Ma come ha fatto Inzaghino a non vincere una partita con due gol di vantaggio a mezz’ora dalla fine?

(Di lunedì 28 ottobre 2024) FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni) COMMENTO ALLA 9° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2024-25 Ma che bella giornata. Giornata di classiche. In tutta Europa. Napoli si sfila e ospita i derelitti leccesi reduci da una spaventosa gragnuola di sberle a opera degli Stilnovisti. Ma,regola vuole, al Maradona scendono organizzati e determinatinon mai. Il Napoli è quello che ormai sappiamo. Orribile e solido. E comunque nessuna sensazione di insicurezza. Mai. Non è bello ma balla. Solito primo tempo da dimenticare. E solita attesa dell’episodio risolutivo. Il Feroce Salentino prova la coppia inedita ai lati. Niente di che. Non brilla il diamante Neres. Qualcosina in più la tenta Ngonge emotivo che ha voglia di strafare. Ancora imbarazzante Bud Spencer Romelu. In definitiva, a livello di gioco, pure Gotti ci dà la lezioncina.