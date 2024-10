Liguria, primo instant poll di Swg: Bucci in vantaggio su Orlando (Di lunedì 28 ottobre 2024) Inizia con un vantaggio, seppure ancora di misura, del candidato del centrodestra Marco Bucci sull’avversario Andrea Orlando del centrosinistra, il conto alla rovescia per l’esito delle regionali in Liguria, il primo dei tre test locali di caratura nazionale (il 17 e 18 novembre si voterà in Emilia Romagna e Umbria). Si sono chiuse alle 15 le urne per eleggere il nuovo governatore della Regione, dopo le dimissioni di Giovanni Toti che hanno portato al voto anticipato, e i trenta membri del consiglio regionale ligure. Sono 1.341.799 i cittadini chiamati a votare. Secoloditalia.it - Liguria, primo instant poll di Swg: Bucci in vantaggio su Orlando Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Inizia con un, seppure ancora di misura, del candidato del centrodestra Marcosull’avversario Andreadel centrosinistra, il conto alla rovescia per l’esito delle regionali in, ildei tre test locali di caratura nazionale (il 17 e 18 novembre si voterà in Emilia Romagna e Umbria). Si sono chiuse alle 15 le urne per eleggere il nuovo governatore della Regione, dopo le dimissioni di Giovanni Toti che hanno portato al voto anticipato, e i trenta membri del consiglio regionale ligure. Sono 1.341.799 i cittadini chiamati a votare.

