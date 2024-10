Gaeta.it - Le preoccupazioni di un generale: la guerra in Ucraina come lotta per la sopravvivenza della Russia

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il conflitto traè una delle questioni più dibattute nel contesto geopolitico attuale. Quest'azione bellica non si limita semplicemente a una disputa territoriale, ma viene descritta da alcuni espertiuna "esistenziale", un termine utilizzato dalRoberto Vannacci per descrivere la posizionenel conflitto. Questo concetto sottolineaMosca percepisca la propria esistenza in pericolo a causa delle dinamiche internazionali, in particolare per quanto riguarda l'espansioneNato verso est. Vannacci ha espresso le sue opinioni al noto giornalista Bruno Vespa nel libro "Hitler e Mussolini. Il tragico idillio che sconvolse il mondo ", pubblicato da Mondadori–Rai Libri.