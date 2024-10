Lautaro: Inter-Juve lo spot per cui non è da Pallone d'Oro (Di lunedì 28 ottobre 2024) Finalmente ci siamo. Questa sera a Parigi al Theatre du Chatelet andrà in scena la cerimonia che porterà all`incoronazione del Pallone d`Oro Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 28 ottobre 2024) Finalmente ci siamo. Questa sera a Parigi al Theatre du Chatelet andrà in scena la cerimonia che porterà all`incoronazione deld`Oro

Lautaro: Inter-Juve lo spot per cui non è da Pallone d'Oro

Otto gol, quattro per parte. Una trentina di tiri in porta, rimonte e contro rimonte, emozioni a non finire, certo. Ma anche svarioni a ripetizione, falli da rigore (addirittura due) tipo scapoli e am ... (informazione.it)

La giornata di ieri ad Appiano Gentile è stata quella in cui l’ Inter ha messo davvero nel mirino la Juventus, dopo essere rientrata dalla Svizzera giovedì mattina con tanto di giorno di riposo ... (passioneinter.com)

Il migliore in campo per l'Inter contro la Juventus, secondo Tuttosport, è stato Thuram: "Conquista il primo rigore, dà a Mkhitaryan il pallone del 2-2 e semina panico nella difesa della Juve", spiega ... (fcinter1908.it)