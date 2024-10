Gaeta.it - Il presepe di Monterubbiano protagonista al Vaticano: una tradizione che cresce

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un importante riconoscimento per l’arte presepiale italiana giunge dalla Contrada Chiesanuova di, la quale parteciperà alla VII edizione della Mostra internazionale “100 Presepi in”. Questa manifestazione, inserita tra le celebrazioni per il Giubileo 2025, vedrà esposto illocale dal 8 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025. L’opera è stata selezionata per la sua particolare capacità di trasmettere calore e umanità, elevando il prestigio dellapresepiale marchigiana. La commissione di selezione e il prestigioso riconoscimento La scelta deldiè avvenuta attraverso un rigoroso processo di selezione, affidato a una specifica Commissione istituita presso il Dicastero per l’Evangelizzazione.