Il Napoli di Conte verso il Milan | parola a Vittorio Tosto

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Vittorio Tosto, agente di calciatori ed ex giocatore (un'annata con la casacca partenopea). Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione 'Radio Goal'. "Il campionato di A è una maratona fatta di tappe e chilometri. Il Napoli ha studiato nei minimi dettagli il percorso da fare. Quando gli altri erano al mare Conte era già a lavorare e questo ha messo i puntini su alcuni aspetti e sullo statuto interno della società". Il tecnico dei partenopei "Ha avuto carta bianca, poi ha perfezionato la rosa, c'è stata la debacle della prima giornata e poi ha gestito badando solo ai risultati. E' andato a giocarsi la sua prima partita importante a Torino ed è andato per lo 0 a 0. Poi le successive quattro sono state preventivate dai 10 ai 12 punti e pure ci è riuscito.

