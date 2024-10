Festival Cinema Roma, Carlo Verdone balla sul red carpet con Maccio Capatonda e Gianna Nannini - VIDEO (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il red carpet prima della presentazione della terza stagione di "Vita da Carlo" Sul red carpet alla Festa del Cinema di Roma per l'ultima giornata è arrivato Carlo Verdone per la presentazione della terza stagione di "Vita da Carlo", la serie tv da lui diretta e interpretata sulla sua vita. D Ilgiornaleditalia.it - Festival Cinema Roma, Carlo Verdone balla sul red carpet con Maccio Capatonda e Gianna Nannini - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il redprima della presentazione della terza stagione di "Vita da" Sul redalla Festa deldiper l'ultima giornata è arrivatoper la presentazione della terza stagione di "Vita da", la serie tv da lui diretta e interpretata sulla sua vita. D

