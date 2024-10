F1 GP Messico Russell | Ala danneggiata nel sorpasso su Piastri

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) “Ho avuto un ottimo primo stint, ma quando ho superatoho subito un danno all’ala anteriore. Quarta e quinta posizione è un risultato migliore di quello che il passo ha dimostrato. Ora andiamo in Brasile e ho fiducia che gli aggiornamenti stiano lavorando come dovrebbero. Abbiamo ancora da migliorare, è strano come la Ferrari sia diventata così forte“. Così Georgeal termine del Gran Premio del, che ha finito in quinta posizione. F1 GP: “Alanelsu” SportFace.