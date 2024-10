Ecosistema Urbano | la classifica che svela i due volti dell’Italia

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di lunedì 28 ottobre 2024) All’ultimo posto c’è Catania. Il capoluogo etneo è la peggiore città italiana secondo il rapportodiffuso da Legambiente e Ambiente Italia in collaborazione con Il Sole 24 Ore. Laè il prodotto dell’analisi di 20 parametri di 5 macro aree: aria, acqua, rifiuti, mobilità e ambiente. Catania, quindi, è la città meno eco sostenibile per via del più alto numero di auto (79 ogni 100 abitanti) e la scarsa raccolta differenziata. Un dato che da solo sintetizza il divario che ancora sussiste fra Nord e Sud Italia. Perché dal lato opposto dellac’è Reggio Emillia. Il primo posto conquistato con un punteggio complessivo che supera 80, grazie, soprattutto, alle piste ciclabili. Il podio è completato da Trento (vincitrice nel 2023, seconda a livello nazionale per metri quadrati pro capite di verde totale) e Parma.