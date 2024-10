Due incidenti stradali nell’aretino: tre persone ferite, soccorsi attivati in codice rosso e giallo (Di lunedì 28 ottobre 2024) Questa mattina sono stati registrati due incidenti stradali nella provincia di Arezzo, entrambi con l’intervento immediato dei soccorsi del 118 dell’Asl Toscana Sud Est. Il primo incidente è avvenuto alle 11:30 a Badicorte, dove un’auto è stata coinvolta in un sinistro che ha richiesto l’intervento della Misericordia di Monte Sansavino. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Un uomo di 81 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Siena. Un secondo incidente si è verificato poco dopo, alle 13:45, in località Tregozzano, coinvolgendo due auto e ferendo due donne, rispettivamente di 44 e 60 anni. Le ferite sono state trasferite in codice giallo all’ospedale San Donato di Arezzo. Sul posto sono intervenuti la Misericordia di Subbiano, la Croce Rossa di Arezzo, la polizia municipale e i vigili del fuoco. Lortica.it - Due incidenti stradali nell’aretino: tre persone ferite, soccorsi attivati in codice rosso e giallo Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Questa mattina sono stati registrati duenella provincia di Arezzo, entrambi con l’intervento immediato deidel 118 dell’Asl Toscana Sud Est. Il primo incidente è avvenuto alle 11:30 a Badicorte, dove un’auto è stata coinvolta in un sinistro che ha richiesto l’intervento della Misericordia di Monte Sansavino. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Un uomo di 81 anni è stato trasportato inall’ospedale di Siena. Un secondo incidente si è verificato poco dopo, alle 13:45, in località Tregozzano, coinvolgendo due auto e ferendo due donne, rispettivamente di 44 e 60 anni. Lesono state trasinall’ospedale San Donato di Arezzo. Sul posto sono intervenuti la Misericordia di Subbiano, la Croce Rossa di Arezzo, la polizia municipale e i vigili del fuoco.

Due incidenti stradali nell’aretino: tre persone ferite, soccorsi attivati in codice rosso e giallo

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Due ragazzi di 15 e 16 anni sono stati ricoverati in ospedale ad Avellino in seguito ad un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri. I due giovani erano a bordo di un ... (msn.com)

È di due operai morti e un ferito lieve il bilancio di un incidente stradale accaduto all'alba di oggi sull'A1 fra gli svincoli di Orvieto e Attigliano in direzione sud, in provincia di Terni. Le ... (leggo.it)

Due ragazzi di 15 e 16 anni sono stati travolti da un'auto mentre erano in sella a un ciclomotore. L'incidente è avvenuto nella tarda serata di sabato, in via Vincenzo Cione, a ... (ilmattino.it)

Due incidenti stradali si sono verificati a Fuorigrotta a poche ore di distanza l'uno dall'altro. Il primo in mattinata e precisamente a Leopardi dove due veicoli si sono scontrati danneggiando la ... (napolitoday.it)

Autostrada A1 chiusa all’altezza del chilometro 457, nella prima mattinata di giovedì in provincia di Terni, a seguito di un incidente stradale accaduto intorno alle ore 6 ... (ilmessaggero.it)