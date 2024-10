Ilfoglio.it - Davanti al mito Caruana il giovane Yoo ha perso le staffe

(Di lunedì 28 ottobre 2024) E tre. Tre vittorie di seguito, e quattro in tutto: Fabianovince il Campionato Usa e si avvicina a leggende come Samuel Reshevsky, Larry Evans o Bobby Fischer, che di campionati nazionali ne han vinti cinque. Vince con larghezza, chiudendo imbattuto a sette punti, un punto e mezzoai primi inseguitori. In campo femminile, si conferma Carissa Yip, al suo terzo successo, dopo un torneo sorprendente: otto vittorie di fila, poi due inattese sconfitte e una patta finale a suggellare un risultato mai davvero in discussione. L’edizione 2024 si chiude dunque, in campo maschile, con alcune conferme. La prima è quella di, che torna numero due al mondo nella classifica Elo, di nuovo sopra quota 2800.c’è solo Carlsen, ma il norvegese ha l’aria di essersi stufato,ancora no.