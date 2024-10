Call center aggressivi: come difendersi dai raggiri nel cambio gestore (Di lunedì 28 ottobre 2024) Pescara - Una denuncia allarmante arriva da Donato Fioriti, presidente dell'associazione di consumatori Contribuenti Abruzzo, riguardo ai metodi aggressivi utilizzati dai Call center nei confronti dei cittadini durante il cambio di gestore telefonico o di fornitura di energia. Fioriti spiega: “In prossimità dell'attivazione di un nuovo fornitore, siamo frequentemente contattati da operatori che cercano di persuaderci a rinunciare all'offerta sottoscritta. Utilizzano spesso argomentazioni infondate e ingannevoli”. Tra le tattiche comuni, il presidente menziona che gli operatori possono affermare che il gestore scelto non rispetterà le condizioni contrattuali o che esistono problemi nell'attivazione della fornitura. Abruzzo24ore.tv - Call center aggressivi: come difendersi dai raggiri nel cambio gestore Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di lunedì 28 ottobre 2024) Pescara - Una denuncia allarmante arriva da Donato Fioriti, presidente dell'associazione di consumatori Contribuenti Abruzzo, riguardo ai metodiutilizzati dainei confronti dei cittadini durante ilditelefonico o di fornitura di energia. Fioriti spiega: “In prossimità dell'attivazione di un nuovo fornitore, siamo frequentemente contattati da operatori che cercano di persuaderci a rinunciare all'offerta sottoscritta. Utilizzano spesso argomentazioni infondate e ingannevoli”. Tra le tattiche comuni, il presidente menziona che gli operatori possono affermare che ilscelto non rispetterà le condizioni contrattuali o che esistono problemi nell'attivazione della fornitura.

