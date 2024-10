Iltempo.it - Bucci sconfigge Orlando e viene incoronato governatore. Sonoro schiaffone alla sinistra

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La vittoria è di misura, non il 53,4% del 2020 di Giovanni Toti, ma dopo la bufera giudiziaria della scorsa estate che ha portato alle dimissioni dell'ex presidente, il centrodestra festeggia l'elezione di Marco, come qualcosa di storico. Il testa a testa con il candidato di centroAndreadura lo spazio di qualche ora, poisi attesta sul 48,7% e sono le 20 quando il sindaco di Imperia ed ex ministro Claudio Scajola annuncia "la vittoria certa" del candidato, che arriva con poche migliaia di voti di scarto. I primi auguri di buon lavoro al neo eletto non arrivano dagli esponenti di maggioranza, ma da Matteo Renzi che coglie l'occasione per esaltare la sconfitta di Giuseppe Conte. Poi le parole di Matteo Salvini che esulta in tv: "I liguri hanno scelto e hanno scelto bene, contro tutto e contro tutti - dice il vicepremier, leader della Lega -.