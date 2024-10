Calciomercato.it - Altra stangata per Verstappen, rischia la squalifica per una gara

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Pessima notizia per, oralaper una: cos’è successo al pilota in testa alla classifica del mondiale di Formula 1 Il mondiale di Formula 1 prosegue e sta per giungere al suo atto conclusivo in questa stagione. Nelladel Messico è stata ancora una volta la Ferrari ad avere la meglio con il primo posto di Sainz. Norris ha concluso al secondo posto, mentre l’altro ferrarista Leclerc ha concluso in terza posizione. Debacle, invece, per il capolista, che ha chiuso addirittura al sesto posto. Maxdeluso (LaPresse) – Calciomercato.itL’olandese si gioca la stagione nelle prossime 4 corse: Brasile, Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi. I gran premi che restano in calendario ci diranno se il pilota della Red Bull diventerà campione o se, clamorosamente, dovrà lasciar spazio a Norris che insegue a 47 punti di distanza.