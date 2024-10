Ilrestodelcarlino.it - Alluvione, l’sos dell’allevatrice: "Sola e indifesa coi miei animali. Ora ho bisogno del vostro aiuto"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Reggio Emilia, 28 ottobre 2024 – Un’accorata lettera aperta. E una richiesta d’. Meris Marchetti, un’allevatrice che a Cadelbosco è stata colpita dall’, ha diffuso un appello, intriso di dolore e dignità, per chiedere una mano tramite una sottoscrizione. Ecco il testo. Domenica 20 ottobre 2024 la mia vita è cambiata per sempre. Ho sempre affrontato ogni sfida, ogni ostacolo a testa alta, rialzandomi dopo ogni caduta. Ma quel giorno, mi sono trovata inerme eddi fronte alla furia della Natura: quella che ho curato ed amato per tanti anni, mi si è rivoltata completamente contro, con un impeto feroce e distruttivo. La mia azienda è situata a un centinaio di metri dalla rottura di uno degli argini del Crostolo, e la potenza dell’esondazione ha allagato in pochi minuti tutto il terreno circostante, compreso il mio e ovviamente la mia azienda.