Alluvione, in Emilia-Romagna ci sono ancora più di mille evacuati (Di lunedì 28 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYIl quadro delle conseguenze dell’ultima Alluvione è in via di miglioramento. A dirlo è la Regione Emilia-Romagna, che in una nota scrive come gli evacuati siano in diminuzione. Al momento, le persone costrette a rimanere fuori dalla propria Bolognatoday.it - Alluvione, in Emilia-Romagna ci sono ancora più di mille evacuati Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYIl quadro delle conseguenze dell’ultimaè in via di miglioramento. A dirlo è la Regione, che in una nota scrive come glisiano in diminuzione. Al momento, le persone costrette a rimanere fuori dalla propria

Alluvione, in Emilia-Romagna ci sono ancora più di mille evacuati

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il quadro delle conseguenze dell’ultima alluvione è in via di miglioramento. A dirlo è la Regione Emilia-Romagna, che in una nota scrive come gli evacuati siano in diminuzione. Al momento, le persone ... (bolognatoday.it)

Da Campotto a Medicina, passando per Novellara: l’aggiornamento. Frane, situazione è delicata nel Bolognese a San Benedetto Val di Sambro: idrovore in azione, sul posto anche esperti universitari. Nuo ... (msn.com)

BOLOGNA. In Emilia-Romagna sono ancora più di mille (1.052) gli evacuati per le alluvioni. Di questi, 613 nel Bolognese, 192 in provincia di Parma e ... (corriereromagna.it)

Un video per sostenere e ringraziare i volontari e gli operatori alle prese con i danni causati dalle alluvioni ... (tg.la7.it)

L’alluvione in Romagna di un anno e mezzo fa non è servita di lezione. Nel senso che “davanti a quella vicenda tragica le risorse per la prevenzione ... (corriereromagna.it)