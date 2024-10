All'Ipsia di Pontedera giornata di formazione per il Linux Day 2024 (Di lunedì 28 ottobre 2024) In occasione del Linux Day, giornata di promozione del software libero, incontri e iniziative anche all'Ipsia di Pontedera. Nell’Aula magna dell'istituto, sabato scorso, si è svolta la giornata 2024 focalizzata sulle tecnologie Open Source e sul software libero, dove è stato possibile anche Pisatoday.it - All'Ipsia di Pontedera giornata di formazione per il Linux Day 2024 Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) In occasione delDay,di promozione del software libero, incontri e iniziative anche all'di. Nell’Aula magna dell'istituto, sabato scorso, si è svolta lafocalizzata sulle tecnologie Open Source e sul software libero, dove è stato possibile anche

All'Ipsia di Pontedera giornata di formazione per il Linux Day 2024

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

E' allarme a Pontedera per un'altra donna scomparsa. Da sabato 26 ottobre non si hanno più notizie di una signora di nazionalità albanese di 59 anni, casalinga. E' uscita all'alba senza avvisare nessuno, come non aveva mai fatto prima, e senza ... (Pisatoday.it)

Tutti in campo nei campionati di volley. SERIE B L’Ama San Martino fa un solo boccone del Gruppo Lupi di Pontedera, battendolo in trasferta per 3 a 0 (20, 21, 21). I Vigili del Fuoco hanno finalmente esordito in B, ma poco hanno potuto fare a La ... (Ilrestodelcarlino.it)

In occasione del Linux Day , giornata di promozione del software libero, incontri e iniziative anche all'Ipsia di Pontedera. Nell’Aula magna dell'istituto, sabato scorso, si è svolta la giornata 2024 ... (pisatoday.it)

Questa la strada ormai intrapresa dalla Provincia per vendere la ex succursale dell’Ipsia. Per la sede principale di via Manzoni, invece, l’ente provinciale fa sapere che coinvolgerà il Comune di ... (msn.com)

Diretta Pontedera Entella, streaming, video e tv: allo Stadio Ettore Mannucci si va in campo per l'undicesima giornata del girone B della Serie C 2024/2025. (ilsussidiario.net)