Gaeta.it - Verona, la sconfitta con l’Atalanta segna un momento critico: le parole di Sogliano

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recentedelcontro, un 6-1 pesante che ha scosso l’ambiente, ha lasciato un segno profondo nel cuore dei tifosi. Il direttore sportivo Seanha rilasciato dichiarazioni significative, esprimendo la sua delusione per la prestazione dei giocatori. Con un calendario fitto di impegni, ildeve ora concentrarsi sulla prossima sfida per la salvezza. Riflessioni sullaLa serata del 3-0 incassato dalcontro il Monza sembrava già rappresentare un campanello d’allarme, ma il risultato a Bergamo ha superato ogni aspettativa negativa. Sean, parlando a nome del tecnico Paolo Zanetti, è intervenuto per analizzare una prestazione che, a dir poco, ha lasciato molto a desiderare. “C’era la consapevolezza di avere davanti una squadra molto più forte”, ha commentato.