Un militare statunitense della base Nato è indagato per aver investito e ucciso una donna

È un militare statunitense, in servizio a bordo della nave americana "Uss Month Whitney" presso la base Nato di Gaeta, il 42enne indagato con l'accusa di aver travolto e ucciso a Formia Maria Smical, una badante di 63 anni di origine rumena, con la sua auto per poi allontanarsi lasciando la donna

