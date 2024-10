Tragica fine per una ragazza di 13 anni a Piacenza: indagini sul fidanzato ossessivo (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recente tragedia che ha colpito Piacenza ha sconvolto la comunità locale e riaperto discussioni su tematiche importanti come la violenza sulle donne e le relazioni tossiche tra giovani. La morte di una ragazza di soli 13 anni ha lasciato un vuoto incolmabile nella sua famiglia e nella sua cerchia di amici. Le segnalazioni avvenute prima della tragedia, unitamente al comportamento del fidanzato, stanno ora attirando l’attenzione delle autorità competenti e dei servizi sociali. La segnalazione ai servizi sociali Secondo quanto riferito dalla madre della giovane vittima, pochi giorni prima del tragico evento, la ragazza si era rivolta ai servizi sociali per denunciare il comportamento del fidanzato. Gaeta.it - Tragica fine per una ragazza di 13 anni a Piacenza: indagini sul fidanzato ossessivo Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recente tragedia che ha colpitoha sconvolto la comunità locale e riaperto discussioni su tematiche importanti come la violenza sulle donne e le relazioni tossiche tra giovani. La morte di unadi soli 13ha lasciato un vuoto incolmabile nella sua famiglia e nella sua cerchia di amici. Le segnalazioni avvenute prima della tragedia, unitamente al comportamento del, stanno ora attirando l’attenzione delle autorità competenti e dei servizi sociali. La segnalazione ai servizi sociali Secondo quanto riferito dalla madre della giovane vittima, pochi giorni prima del tragico evento, lasi era rivolta ai servizi sociali per denunciare il comportamento del

13enne caduta dal tetto di un palazzo, la sorella: “L’ha buttata giù lui” - Piacenza è ancora scossa dalla morte della ragazzina di 13 anni, precipitata dal tetto di un palazzo in via IV Novembre. Le indagini, ancora aperte e ... (thesocialpost.it)

Ragazzina morta a 13 anni dopo una caduta dal balcone: il fidanzato 15enne è indagato per omicidio volontario - Non aveva ancora compiuto 14 anni e la sua breve vita è finita una mattina di fine ottobre, volando dal balconcino condominiale del palazzo dove abitava, una caduta di otto metri che non le ... (msn.com)