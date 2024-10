Anticipazionitv.it - Temptation Island, Katia Fanelli racconta cosa ha subito da Millie Moi: accuse e rivelazioni pesantissime

(Di domenica 27 ottobre 2024)ha rotto il silenzio e risposto alle critiche diMoi, (che ha partecipato acon il suo ormai ex fidanzato Michele Varriale) svelando presunti episodi di scontro e gelosia risalenti a cinque anni fa. In uno sfogo pubblico, laha accusato la Moi di comportamenti ossessivi,ndo episodi in cui sarebbe stata seguita e criticata durante una vecchia relazione sentimentale.ha affermato di aver sempre mantenuto un atteggiamento “da signora” nonostante le provocazioni, ma ha sentito ora il bisogno di chiarire la situazione. Le sue parole hanno riaperto una storia del passato che sembra aver segnato profondamente entrambe, suscitando interesse e domande tra i fan suci sia dietro questo risentimento. Vediamo i dettagli delle sue dichiarazioni.