Tel Aviv, camion si schianta contro 40 persone a fermata bus: ipotesi attentato (Di domenica 27 ottobre 2024) Secondo il servizio di ambulanze di Tel Aviv sarebbero almeno 16 i feriti provocati dallo schianto; sembrerebbe che diverse vittime siano però ancora incastrate sotto il mezzo pesante. L'autista è stato neutralizzato e non vi sono notizie sulla sua identità

