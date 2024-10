Lortica.it - Successo africano alla Maratonina di Arezzo: partecipazione da record per i 25 anni della gara

(Di domenica 27 ottobre 2024) Lacittà diha festeggiato quest’anno il suo venticinquesimoversario in una splendida giornata di sole e con un’affluenza, che ha visto oltre mille partecipanti animare le stradecittà. La competizione, ormai appuntamento fisso per atleti e appassionati, è stata organizzata come sempre con grande cura dall’Up Policiano, sotto la guida di Fabio Sinatti e, per questa edizione, con l’aiuto del figlio Francesco, preparatore atleticoNazionale di calcio. Lamaschile ha visto la vittoria netta del keniano Kenduiywo, che ha conquistato il podio con una falcata incisiva, chiudendo i 21,097 chilometri in 1h01’52”. A seguirlo sono stati il burundiano Louis Intunzinzi, con un tempo di 1h02’31”, e il connazionale Kiprotich Nixon Kirwa, terzo in 1h02’45”. Migliore atleta italiano Samuele Cassi, undicesimo al traguardo con 1h11’21”.