Iodonna.it - Stasera su Rai 1 ancora emergenze per la responsabile della Protezione Civile interpretata da Ambra Angiolini

(Di domenica 27 ottobre 2024) Ladel rischio vulcaniSara Nobili e la sua squadra stanno per congedarsi dal pubblico di Rai 1.alle 21.30 va in onda la sesta e ultima puntata di Sempre al tuo fianco, la serie con protagonistaAngiolini. Dopo le rivelazioni degli episodi precedenti, per Sara sembrerebbero delinearsi nuovi orizzonti, ma l’imprevisto è sempre dietro l’angolo. Infatti, dovrà fare i conti con le ferite del passato mai rimarginate e con gli eventi inattesi che rischiano di stravolgere la sua vita in pochi istanti.