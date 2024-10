Gaeta.it - Smentite e polemiche: la verità su Report e la presunta interferenza di Palazzo Chigi

(Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le notizie fasulle continuano a generare confusione nel panorama dell’informazione italiana, in particolare per quanto riguarda il programma di approfondimento “”. Un recente articolo del Fatto Quotidiano ha scatenato un putiferio, affermando cheavrebbe ricevuto in anticipo i contenuti della puntata in onda stasera. Le reazioni non si sono fatte attendere, con fonti interne ache hanno prontamente smentito queste affermazioni. La smentita daIn una nota ufficiale, fonti disi sono affrettate a negare le affermazioni pubblicate da alcuni organi di stampa, chiarendo che “non lo vediamo in onda, figuriamoci in anteprima.” Questa affermazione sembra rispondere a un crescente malcontento riguardo al modo in cui le notizie vengono riportate e interpretate.