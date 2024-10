Calciomercato.it - Serie A: Lazio ok col Genoa e al terzo posto, pari Monza-Venezia

(Di domenica 27 ottobre 2024)A, successo importante per lanel pomeriggio: 3-0 firmato Noslin, Pedro e Vecino per i biancocelesti contro il, mentre trafinisce 2-2 Nel gruppone di alta classifica c’è anche la. I biancocelesti riscattano il ko con la Juventus e battono ilper 3-0 con una rete di Noslin e una di Pedro, salendo momentaneamente in terza posizione. Sull’altro campo delle 15, batti e ribatti tra, che finisce 2-2 dopo diverse emozioni specie nel primo tempo.A:ok cole al– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Nel prepartita, la tegola per la, con Zaccagni fuori causa per un attacco influenzale e che non va neanche in panchina. Ma il suo sostituto non lo fa rimpiangere, anzi.