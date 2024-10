Quotidiano.net - Sandro Veronesi: "Il segreto è nell’imparare l’arte di accettare la vita. Ma senza sottomissione"

(Di domenica 27 ottobre 2024) La citazione iniziale di Samuel Beckett ci ammonisce: "Non posso continuare. Continuerò". Una dichiarazione di possibile resa e al contempo un inno ad andare avanti. Nel caso del nuovo libro di, Settembre nero (La nave di Teseo), anche il suggerimento a continuare nel proprio cammino non solo nonostante le avversità, ma proprio in virtù della loro inebile prenelle nostre vite, forse del destino, comunque di ciò che deve capitare e a cui non possiamo sfuggire. Accettarlo in maniera consapevole, piena e salvifica significa non abdicare alla