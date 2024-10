Racconti balle Ballando con le stelle Luisella Costamagna contro Selvaggia Lucarelli | caos dopo la puntata

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di domenica 27 ottobre 2024)con lesubitoladel 26 ottobre. Milly Carlucci aveva appena salutato i telespettatori di Rai Uno quando è esplosa una polemica tra la giurata più tagliente,, e lo storico volto dello show. Durante la diretta, il nome di questo personaggio è stato evocato per un motivo ben preciso, ma in maniera non molto precisa. Da ciò lo s. Ma andiamo con ordine. Tra i concorrenti che si sono esibiti ieri, c’era anche Nina Zilli in coppia con Pasquale La Rocca. La cantante ha annunciato il suo ritiro a causa di un serio infortunio che le impedisce di continuare a ballare. Subito, i giudici hanno provato a convincerla a resistere: “Bisogna stare fermi per tre settimane per guarire? E allora? Anchel’anno scorso è stata fuori un paio di puntate e ha comunque vinto”.