Sport.quotidiano.net - Promozione. Cerretese in trasferta. Castello riceve Piombino

(Di domenica 27 ottobre 2024) Passato il turno in Coppa Italia digrazie al successo di mercoledì scorso a Cerbaia val di Pesa, la Realè pronta a rituffarsi in campionato dove oggi alle 14.30 (nuovo orario di inizio dei dilettanti dopo l’abbandono dell’ora legale) è attesa ad Avenza dal San Marco. Sulla carta un impegno abbordabile visto che i carrarini hanno perso tutte e tre le sfide casalinghe disputate finora, ma proprio per questo scenderanno in campo carichi ad invertire questa tendenza. Dal canto loro i biancoverdi, che non perdono dallo scorso 18 settembre sul campo della Pontremolese, vengono da 3 successi di fila intra coppa e campionato con un solo gol al passivo. Mister Petroni, che non sarà in panchina per squalifica, recupera Chiavacci in difesa, Nieri in mezzo al campo e Bouhafa davanti rispetto alla sfida di mercoledì a Cerbaia.