Pasta frolla al caffè | una meraviglia senza pari

(Di domenica 27 ottobre 2024) Laalè una versione aromatica e profumata rispetto alla preparazione classica, ma è davvero sorprendente. Il retrogusto deciso e invitante, che appaga il palato in maniera incredibile e stupisce parenti e amici. È perfetta come base per le nostre crostate o per dei biscottini golosi. Per realizzarla, meglio procedere a mano, imndo via via gli ingredientiricorrere alla planetaria o al robot da cucina, in modo da non surriscaldare eccessivamente il burro. Prepararla è piuttosto semplice, proviamoci insieme!al: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: 340 gr di farina 00 60 gr di fecola di patate 125 gr di zucchero a velo 200 gr di burro a pezzi 1 cucchiaino di estratto di vaniglia 2 tuorli d’uovo 1 cucchiaino disolubile 25 ml diliquido.