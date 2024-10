Parma-Empoli 0-1 | Fazzini gela Suzuki (Di domenica 27 ottobre 2024) Lo ha detto Pecchia: "È ora di vincere le partite". I tre punti mancano da due mesi, ormai e il Parma ha messo in programma di trovarli - a tutti i costi - contro l'Empoli dell'ex Roberto D'Aversa. Non c'è spazio per sentimentalismi, né per i ricordi. Al Tardini si gioca per vincere. Vanno bene i Parmatoday.it - Parma-Empoli 0-1 | Fazzini gela Suzuki Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Lo ha detto Pecchia: "È ora di vincere le partite". I tre punti mancano da due mesi, ormai e ilha messo in programma di trovarli - a tutti i costi - contro l'dell'ex Roberto D'Aversa. Non c'è spazio per sentimentalismi, né per i ricordi. Al Tardini si gioca per vincere. Vanno bene i

Parma-Empoli: le probabili formazioni e dove vederla in TV - Tra i padroni di casa i dubbi sono pochi: in porta Suzuki, difesa a 4 composta da Coulibaly, Delprato, Balogh e Valeri. Bernabé ed Hernani formeranno la cerniera davanti alla retroguardia ducale, ... (fantacalcio.it)

Parma-Empoli: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - I padroni di casa cercano una vittoria che manca da due mesi, i toscani sono reduci da due sconfitte consecutive. Man torna titolare, dubbi in attacco per ... (msn.com)

