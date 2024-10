**Manovra: Gasparri, 'burocrati non sono padroni scelte, a volte si mettono elmo Scipio'** (Di domenica 27 ottobre 2024) Santa Flavia (Palermo), 27 ott. (Adnkronos) - "La politica ha le sue responsabilità e deve fare quadrare i conti, a volte ci sono dei burocrati che si mettono l'elmo di Scipio e pensano di essere la Repubblica Italiana. E' compito degli altri funzionari aiutare le istituzioni politiche a rispettare le norme e a quadrare i conti, quindi quelli che gestiscono gli uffici del Mef sono ancora più importanti, ma non sono i padroni delle scelte. Tajani ha parlato in maniera chiara, condivisa da tutto il partito. I politici poi in ultima analisi prendono le loro responsabilità, ma laddove i burocrati tendono a sostituire i politici vanno fuori dai loro confini e non lo devono e non lo possono fare". Lo ha detto all'Adnkronos Maurizio Gasparri, capogruppo al Senato di Fi, a margine della kermesse di Fi a Santa Flavia (Palermo). Liberoquotidiano.it - **Manovra: Gasparri, 'burocrati non sono padroni scelte, a volte si mettono elmo Scipio'** Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Santa Flavia (Palermo), 27 ott. (Adnkronos) - "La politica ha le sue responsabilità e deve fare quadrare i conti, acideiche sil'die pensano di essere la Repubblica Italiana. E' compito degli altri funzionari aiutare le istituzioni politiche a rispettare le norme e a quadrare i conti, quindi quelli che gestiscono gli uffici del Mefancora più importanti, ma nondelle. Tajani ha parlato in maniera chiara, condivisa da tutto il partito. I politici poi in ultima analisi prendono le loro responsabilità, ma laddove itendono a sostituire i politici vanno fuori dai loro confini e non lo devono e non lo posfare". Lo ha detto all'Adnkronos Maurizio, capogruppo al Senato di Fi, a margine della kermesse di Fi a Santa Flavia (Palermo).

