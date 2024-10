LIVE/ Avellino-ACR Messina, il tabellino (Di domenica 27 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNella gara valida per l’undicesima giornata del girone C di Serie C, l’Avellino di Raffaele Biancolino sfida sul terreno amico del Partenio-Lombardi l’ACR Messina. La formazione irpina va a caccia della continuità, dopo il filotto di quattro vittorie di fila, non per ultima quella arrivata contro la Juventus Next Gen. Le probabili formazioni di Avellino-ACR Messina (in attesa delle ufficiali): Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Frascatore; De Cristofaro, Palmiero, Sounas; D’Ausilio; Patierno, Gori. A disp.: Marson, Guarinieri; Cionek, Benedetti, Solaro, Llano; Tribuzzi, Armellino, Toscano, Arzillo, Liotti, Mutanda, Campanile, De Michele, Russo. All.: Raffaele Biancolino. Messina (4-3-3): Krapikas; Lia, Manetta, Rizzo, Morleo; Frisenna, Pedicillo, Garofalo; Petrungaro, Luciani, Re. A disp. Anteprima24.it - LIVE/ Avellino-ACR Messina, il tabellino Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNella gara valida per l’undicesima giornata del girone C di Serie C, l’di Raffaele Biancolino sfida sul terreno amico del Partenio-Lombardi l’ACR. La formazione irpina va a caccia della continuità, dopo il filotto di quattro vittorie di fila, non per ultima quella arrivata contro la Juventus Next Gen. Le probabili formazioni di-ACR(in attesa delle ufficiali):(4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Frascatore; De Cristofaro, Palmiero, Sounas; D’Ausilio; Patierno, Gori. A disp.: Marson, Guarinieri; Cionek, Benedetti, Solaro, Llano; Tribuzzi, Armellino, Toscano, Arzillo, Liotti, Mutanda, Campanile, De Michele, Russo. All.: Raffaele Biancolino.(4-3-3): Krapikas; Lia, Manetta, Rizzo, Morleo; Frisenna, Pedicillo, Garofalo; Petrungaro, Luciani, Re. A disp.

