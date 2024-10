.com - Juventus, Motta: “L’Inter è favorita per lo scudetto, dovremo essere concreti”

Leggi tutta la notizia su .com

(Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Controfaremo quello che sappiamo. Vogliamo sempre andare in campo allo stesso modo, finora abbiamo sempre affrontato avversari che davano il massimo e anche domani sarà così”. Parola di Thiago, allenatore della, intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita contro, in programma domani, domenica 27 ottobre, alle 18. “giocare la nostra partita come abbiamo sempre fatto, cercando di portare la gara dove conviene a noi.ha vinto il campionato; loro e il Napoli sono le favorite anche quest’anno. Noi. Giocheremo contro una squadra forte eaffrontarli con concentrazione, volendo giocare bene a calcio e mettendo in pratica tutto quello che servirà per portare la partita dalla nostra parte”, ha continuato. “Non bisogna lavorare sulla testa dei giocatori, stanno bene.