Iodonna.it - Inventò la valigia con le ruote prima di chi la brevettò. Negli anni '50 progettò un asilo per madri nubili e più tardi una casa con camere da letto separate per cui fu etichettata "killer di matrimoni". Oggi la definiremmo archistar, ma a lei interessava solo ciò che aiuta la gente a vivere meglio

(Di domenica 27 ottobre 2024) Progettare implica responsabilità e impegno, ma è anche un atto di gioia. È questo, in sintesi, il pensiero di una delle protagoniste dell’architettura e del design italiano, Cini Boeri, della quale quest’anno ricorre il centenario dalla nascita.diremmo un’, ma in un’intervista di qualche anno fa Cini preferiva definirsi “donna progettista”. Ci ha lasciato nel 2020, all’età di 96, dopo una vita costellata da incredibili successi, dalla progettazione di edifici entrati nella storia dell’architettura a memorabili pezzi di design, come la geniale seduta Ghost per Fiam (1987), una poltrona in vetro ricavata da un’unica lastra, per la quale le è stato assegnato il Compasso d’Oro ADI alla carriera. Oppure il rivoluzionario divano Serpentone (1967), da vendere al metro. La lista delle creazioni e dei premi è lunga.