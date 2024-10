Calciomercato.it - Inter-Juventus, affare di mercato ‘impossibile’: scelto lo scippo ai nerazzurri

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di domenica 27 ottobre 2024)a confronto anche sul: tante necessità per Inzaghi e Thiago Motta,il colpoche farebbe comodo al tecnico bianconero E’ uno dei big match per eccellenza del campionato italiano e tra poco offrirà ancora una volta spettacolo a San Siro, di fronte a una grande cornice di pubblico sugli spalti e televisivo. E’, una sfida che non ha bisogno di presentazioni e che non a caso viene unanimemente definito come il derby d’Italia.diloai– Calcio.it (fonte: © LaPresse) Punti molto pesanti in palio, nonostante si sia ancora nella fase iniziale della stagione. Ma questo incrocio per la nona giornata di campionato vale già molto, perché entrambe non possono perdere tempo e terreno.