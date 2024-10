Inter-Juventus 4-4 LIVE: ancora Yildiz! (Di domenica 27 ottobre 2024) GOL E AZIONI SALIENTI 82` - ancora Yildiz, ancora di sinistro, pareggio della Juventus. 79` - Occasione per Yildiz, che colpisce male e man Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 27 ottobre 2024) GOL E AZIONI SALIENTI 82` -di sinistro, pareggio della. 79` - Occasione per, che colpisce male e man

