Liberoquotidiano.it - Inter e Juve danno spettacolo a San Siro, ma il 4-4 fa sorridere il Napoli

(Di domenica 27 ottobre 2024) Gol,, emozioni ed un punto a testa. Un Derby d'Italia da ricordare conntus che pareggiano 4-4 al termine di una partita incredibile. Un risultato che faperò soprattutto ildel doppio ex Antonio Conte, che si ritrova ora a +4 sui nerazzurri e a +5 sui bianconeri. La squadra di Inzaghi può certo recriminare di essere stata per due volte in vantaggio, la seconda anche di due gol, senza riuscire a piegare la resistenza di unache spalle al muro a tirato fuori l'orgoglio e il carattere per evitare una sconfitta che stava per prendere i contorni di una disfatta. Priva di tre titolari come Bremer, Koopmeiners e Nico Gonzalez, la squadra di Motta ha sofferto a lungo la fisicità nerazzurra ma alla fine ha pescato il jolly con una doppietta in dieci minuti di Yildiz, che questa volta ha dimostrato di meritare la pesante maglia numero 10.