Inter e Juve creature opposte | Motta sfida Inzaghi con un’arma segreta

(Di domenica 27 ottobre 2024)sono pronte arsi in un derby d’Italia ricco di emozioni: Thiagohaper battere SimoneNon ci sono dubbi sul fatto che quella trasia una delle partite più identitarie e attese di tutta la Serie A. È così un po’ da sempre, per la rivalità che lega i club e i tifosi, ma quest’anno torna a respirarsi l’aria di un big match che può decidere una stagione, dato che la gara arriva in un momento cruciale, in cui entrambe le società devono tenere il passo del Napoli. Thiagohacontro l’(LaPresse) – calciomercato.itI nerazzurri e i bianconeri sono molto diversi, anche dal punto di vista tattico.