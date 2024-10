In piazza per la pace: "Non possiamo stare zitti" (Di domenica 27 ottobre 2024) Anche il Comitato pace del Magentino ha aderito alla giornata di mobilitazione nazionale “Il tempo della pace è ora” organizzando, ieri mattina, un momento di riflessione e occasione per chiedere il cessate il fuoco a Gaza, in Medio Oriente, in Ucraina e un ogni altra parte del mondo dove sono in atto conflitti militari. Ma anche l’avvio di una conferenza di pace all’Onu "per garantire il rispetto del diritto internazionale e risolvere i conflitti secondo giustizia". In piazza del Seminatore, anche a causa del maltempo, si sono radunate solamente una cinquantina di persone, rappresentanti dei Comuni del magentino e delle associazioni (Acli, Anpi, Ecoistituto Valle del Ticino e Resq Equipaggio di terra Est Ticino) che operano nel territorio. "Questo è un momento storico delicato. Non possiamo permetterci di stare in silenzio. Ilgiorno.it - In piazza per la pace: "Non possiamo stare zitti" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Anche il Comitatodel Magentino ha aderito alla giornata di mobilitazione nazionale “Il tempo dellaè ora” organizzando, ieri mattina, un momento di riflessione e occasione per chiedere il cessate il fuoco a Gaza, in Medio Oriente, in Ucraina e un ogni altra parte del mondo dove sono in atto conflitti militari. Ma anche l’avvio di una conferenza diall’Onu "per garantire il rispetto del diritto internazionale e risolvere i conflitti secondo giustizia". Indel Seminatore, anche a causa del maltempo, si sono radunate solamente una cinquantina di persone, rappresentanti dei Comuni del magentino e delle associazioni (Acli, Anpi, Ecoistituto Valle del Ticino e Resq Equipaggio di terra Est Ticino) che operano nel territorio. "Questo è un momento storico delicato. Nonpermetterci diin silenzio.

