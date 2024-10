Exit poll Bulgaria avanti conservatori Gerb col 251%

Exit poll Bulgaria, avanti conservatori Gerb col 25,1% (Di domenica 27 ottobre 2024) In Bulgaria i primi Exit poll diffusi dall'agenzia Gallup alla chiusura dei seggi delle legislative anticipate, danno in testa con il 25,1% dei voti il partito conservatore Gerb, il cui leader Boyko Borissov ha governato il Paese nel passato per quasi dieci anni. Il partito liberale 'Continuiamo il cambiamento' (Pp) raccoglierebbe il 15,4% dei voti piazzandosi al secondo posto. I nazionalisti del partito 'Vazrazhdane' ('Rinascita') sarebbero terzi con il 13,8%. Quotidiano.net - Exit poll Bulgaria, avanti conservatori Gerb col 25,1% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024) Ini primidiffusi dall'agenzia Gallup alla chiusura dei seggi delle legislative anticipate, danno in testa con il 25,1% dei voti il partito conservatore, il cui leader Boyko Borissov ha governato il Paese nel passato per quasi dieci anni. Il partito liberale 'Continuiamo il cambiamento' (Pp) raccoglierebbe il 15,4% dei voti piazzandosi al secondo posto. I nazionalisti del partito 'Vazrazhdane' ('Rinascita') sarebbero terzi con il 13,8%.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Exit poll Bulgaria, avanti conservatori Gerb col 25,1% - In Bulgaria i primi exit poll diffusi dall'agenzia Gallup alla chiusura dei seggi delle legislative anticipate, danno in testa con il 25,1% dei voti il partito conservatore Gerb, il cui leader Boyko B ... (msn.com)

Exit poll, in Austria ultradestra del Fpo avanti al 29,1% - Si è conclusa l’esercitazione ’Extreme Patrol’, che per tre giorni e tre notti ha visto scendere in campo – nel comprensorio di Corvara in Badia - dodici pattuglie dei reggimenti delle Truppe Alpine ... (altoadige.it)

Exit poll, in Austria ultradestra del Fpo avanti al 29,1% - In Austria, secondo gli exit poll trasmessi dalla tv di stato Orf, il partito dell'ultradestra Fpo è in testa al 29,1% mentre l'Opv, il partito dei popolari del cancelliere Nehammer è al 26,2%. (ansa.it)

Exit poll, in Austria ultradestra del Fpo avanti al 29,1% - I socialdemocratici dell’Spo al 20,4% mentre i Verdi all’8,6%. (ANSA). Tags: Exit poll, in Austria ultradestra del Fpo avanti al 29,1% ... (espansionetv.it)