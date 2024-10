Emozioni e traguardi: la Maratonina Città di Arezzo 2024 nelle immagini di Felice Rogialli (Di domenica 27 ottobre 2024) L'articolo Emozioni e traguardi: la Maratonina Città di Arezzo 2024 nelle immagini di Felice Rogialli proviene da Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti. Lortica.it - Emozioni e traguardi: la Maratonina Città di Arezzo 2024 nelle immagini di Felice Rogialli Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di domenica 27 ottobre 2024) L'articolo: ladidiproviene daNews - L'Ortica notizie pungenti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mezza maratona - La decima Mezza Maratona Città di Foligno si conclude con successo: Simon Kibet Loitanyang e Laura Ribigini trionfano, grande partecipazione e soddisfazione per l'Atletica Winner. (msn.com)

La venticinquesima edizione della Maratonina città di Arezzo - Venticinque edizioni e non sentirle. La Maratonina città di Arezzo torna infatti domenica 27 ottobre con via Roma sede di partenza e arrivo. Come da tradizione l’organizzazione è di U.P ... (arezzonotizie.it)

C’è la ’Mezza Maratona’. Una domenica di corsa - La settima edizione della Mezza Maratona da Acquasanta ad Ascoli si avvicina. Presentata con entusiasmo, l'evento promette emozioni e coinvolgimento per tutti, con prospettive di crescita e partecipaz ... (msn.com)

Correre in Italia una maratona, le 7 più belle entro Natale - Sono 7 le grandi maratone da poter correre in Italia entro la fine dell’anno, una più bella dell’altra, in città o luoghi unici al mondo e che il mondo ci invidia. Brividi ed emozioni al via ... (tuttosport.com)