Panorama.it - Elezioni Usa: Il prossimo presidente dovrà essere operaio

Leggi tutta la notizia su Panorama.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) In America la classe operaia non andrà «in paradiso», ma di sicuro negli ultimi 16 anni ha avuto un peso importantissimo sullepresidenziali. Non a caso, la corsa per la Casa Bianca viene ormai in gran parte decisa dai tre Stati operai della Rust Belt: Michigan, Pennsylvania e Wisconsin. Si tratta di un’area problematica che, negli scorsi anni, ha subìto le conseguenze della Grande recessione e della deindustrializzazione. Senza trascurare la concorrenza sleale cinese. Se il Michigan è storicamente legato al comparto automobilistico, in Pennsylvania è presente la siderurgia, oltre all’estrazione del gas naturale. Il Wisconsin, infine, ha un’economia attiva in vari settori: macchinari agricoli, motociclette e carta. Ora, l’aspetto interessante sta nel fatto che i «colletti blu» di questi tre Stati sono storicamente elettori del Partito democratico.